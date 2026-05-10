Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall im Kreisverkehr zwischen PKW und Krad-1 Person schwer verletzt

Wetter (ots)

Am 09.05.2026 gegen 18 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr der Schwelmer Straße/Vordere Heide in Wetter ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 71-jährige Fiat Fahrerin beabsichtigte in den Kreisverkehr der o.g. Örtlichkeit einzufahren und übersah einen vorfahrtsberechtigten 75- jährigen Kradfahrer, welcher sich bei dem Unfall schwer verletzte.

Zum Unfallzeitpunkt trug er zwar einen Helm, jedoch keinerlei Schutzbekleidung, was die Folge der Verletzungen mutmaßlich hätte begrenzen können.

Die Polizei appelliert, auch bei warmen Temperaturen eine passende Schutzausrüstung bei motorisierten Zweirädern zu tragen, um bei einem möglichen Unfall Verletzungen zu minimieren.

Das Krad wurde beschädigt und abgeschleppt. (AGO)

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