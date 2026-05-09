Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Werkzeuge bei Kellereinbrüchen entwendet

Schwelm (ots)

Zwischen dem 07.05.2026, 22:15 Uhr und 08.05.2026, 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus an der Metzer Straße auf. Aus einem Kellerraum wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. In einem weiteren Mehrfamilienhaus an der Hegelstraße wurden ebenfalls zwei Kellerräume aufgebrochen. Beute machten die Täter aber nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)

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