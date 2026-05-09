Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall zwischen E-scooter Fahrer und PKW
Ennepetal (ots)
Am 09.05.2026 gegen 19:40 Uhr Uhr beabsichtigt eine 61-jährige Ford Fahrerin von der Grundstücksausfahrt des E-Centers in der Kölner Straße in Ennepetal in den fließenden Verkehr einzufahren und übersieht einen auf dem Bürgersteig fahrenden 31-jährigen E-scooter Fahrer, welcher durch den Zusammenstoß leicht verletzt wird. (AGO)
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