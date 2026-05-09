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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall zwischen E-scooter Fahrer und PKW

Ennepetal (ots)

Am 09.05.2026 gegen 19:40 Uhr Uhr beabsichtigt eine 61-jährige Ford Fahrerin von der Grundstücksausfahrt des E-Centers in der Kölner Straße in Ennepetal in den fließenden Verkehr einzufahren und übersieht einen auf dem Bürgersteig fahrenden 31-jährigen E-scooter Fahrer, welcher durch den Zusammenstoß leicht verletzt wird. (AGO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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