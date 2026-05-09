POL-EN: Verkehrsunfall zwischen E-scooter Fahrer und PKW

Breckerfeld (ots) - Die Kontrolle über seinen PKW der Marke Mercedes Benz verlor ein 61-jähriger Ennepetaler am 7. Mai, gegen 08:40 Uhr auf der Deller Straße. Nach ersten Erkenntnissen war der Ennepetal in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs und verlor durch einen internistischen Notfall die Kontrolle über den Pkw. Dann kam er nach links von der Fahrbahn ab und blieb ...

mehr