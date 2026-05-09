Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Wohnung im Mehrfamilienhaus: Gold, Bargeld und Schmuck aus Tresor entwendet

Schwelm (ots)

Am 09.05.2026 zwischen 11.00 und 13.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße in Schwelm und hebelten die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf. Sie entwendeten Bargeld und verschiedene Wertgegenstände im 5 stelligen Bereich und flohen mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100 melden.

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