Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Unfall durch internistischen Notfall- Ersthelfer reagieren sofort.

Breckerfeld (ots)

Die Kontrolle über seinen PKW der Marke Mercedes Benz verlor ein 61-jähriger Ennepetaler am 7. Mai, gegen 08:40 Uhr auf der Deller Straße. Nach ersten Erkenntnissen war der Ennepetal in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs und verlor durch einen internistischen Notfall die Kontrolle über den Pkw. Dann kam er nach links von der Fahrbahn ab und blieb ca. 50 m weiter mit seinem Fahrzeug in einem Feld stehen. Sofort eilten vorbeikommende Ersthelfer zum Fahrzeug und erkannten sofort, dass der 61-jährige keine Atmung mehr hatte. Sie begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, sodass er nach Eintreffen des RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden konnte. Erste Ermittlungen ergaben, dass aktuell keine Lebensgefahr mehr besteht. Dieser Unfall macht deutlich, wie wichtig es ist Erste Hilfe zu leisten. Auch ein schlichter Notruf kann dabei helfen Leben zu retten. Die Polizei dankt an dieser Stelle allen Ersthelfern für die sofortige Hilfe.

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