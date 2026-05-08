Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer- Radfahrer verletzt

Gevelsberg (ots)

Verletzt wurde ein 61-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße am 7. Mai gegen 14:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 77-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW der Marke Ford in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. Er beabsichtigte nach rechts in die Poetenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Dortmunder Radfahrer, der parallel fahrend in Richtung Hagen auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich.

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