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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannte beschädigen Fenster am Weberhaus - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Die Sachbeschädigung passierte am gestrigen Mittwoch gegen 19.30 Uhr. Unbekannte hatten eine Scheibe der Eingangstür zum Weberhaus auf der Hochstraße in der Süchtelner Innenstadt vermutlich durch einen Tritt beschädigt. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (367)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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