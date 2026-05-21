POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannte beschädigen Fenster am Weberhaus - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Willich-Anrath (ots) - Um kurz vor 14 Uhr am Mittwochnachmittag erhielt die Polizei eine Meldung darüber, dass ein Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde, möglicherweise in einem Haus an der Pastor-Schoenenberg-Straße in Anrath sei und dort Zugriff auf Gasflaschen und Benzin haben könnte. Weil nicht auszuschließen war, dass er damit in der ...

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