Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bevölkerungsschutz hautnah erleben - Stadt Kempen lädt zum Bevölkerungsschutztag 2026 ein

Kempen (ots)

Am Samstag, den 11. Juli 2026, verwandelt sich der Parkplatz im Schatten der historischen Burg in Kempen in einen Treffpunkt rund um die Sicherheit, Vorsorge und gemeinschaftliche Resilienz. Die Stadt Kempen lädt gemeinsam mit zahlreichen Organisationen und Behörden zum Bevölkerungsschutztag 2026 ein. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen, Vorführungen, Fahrzeugausstellungen und vielen Mitmach- und Beratungsangeboten.

Der Bevölkerungsschutz gewinnt in einer sich schnell wandelnden Zeit zunehmend an Bedeutung. Extremwetterlagen, großflächige Stromausfälle, Krisensituationen oder andere Gefahrenlagen zeigen, wie wichtig eine starke Zusammenarbeit von Behörden, Hilfsorganisationen und Bevölkerung ist.

Ziel des Bevölkerungsschutztages ist es daher, den Bürgerinnen und Bürgern die vielfältigen Aufgaben und Möglichkeiten des modernen Bevölkerungsschutzes näherzubringen und gleichzeitig das Bewusstsein für Eigenvorsorge und Resilienz zu stärken.

Veranstaltet wird der Aktionstag durch die Stadt Kempen gemeinsam mit den folgenden Organisationen und Einrichtungen:

- Stadtwerke Kempen GmbH - Technisches Hilfswerk Ortsverband Kempen - Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Kempen e.V. - Malteser Hilfsdienst e.V. - Kreispolizeibehörde Viersen - Bundespolizei - Feuerwehr Kempen - Stadt Kempen - Fachamt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Die Burg Kempen wurde dabei bewusst gewählt, da sie seit Jahrhunderten symbolisch für Schutz, Stärke und Zusammenhalt steht. Diese Werte spiegeln die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes wider. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breit gefächertes Themenspektrum. Die teilnehmenden Organisationen informieren über ihre Aufgaben im täglichen Einsatz ebenso wie über Maßnahmen bei Großschadenslagen oder besonderen Gefahrenlagen. Präsentiert werden unter anderem Einsatzfahrzeuge, Technik des Bevölkerungsschutzes sowie unterschiedliche Konzepte zur Hilfeleistung und Gefahrenabwehr.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung. So werden unter anderem Bevölkerungsschutz-Leuchttürme und Notfall-Info-Punkte vorgestellt, die im Krisenfall wichtige Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger darstellen. Ergänzend dazu gibt es zahlreiche Hinweise zur persönlichen Notfallvorsorge, zum Verhalten in außergewöhnlichen Gefahrenlagen sowie zur Bedeutung funktionierender Hilfeleistungsstrukturen. Neben Informationsständen und Fahrzeugausstellungen sind auch Aktionen und praktische Einblicke geplant, die insbesondere Familien sowie jüngeren Besucherinnen und Besuchern anschaulich die Themen näherbringen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Die Stadt Kempen und alle beteiligten Organisationen freuen sich auf zahlreiche kleine und große Gäste. (369)

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