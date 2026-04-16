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API-TH: Sattelzug durchbricht Schutzleitplanke auf BAB 71.

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A 71 Höhe Dornheim (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026, durchbrach gegen 04:30 Uhr ein Sattelzug auf der Bundesautobahn 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord, die Schutzleitplanke des Standstreifens und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Unfallursache, für das Abkommen des Sattelzuges von der Fahrbahn nach rechts, ungeklärt.

Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde hierbei lediglich leicht verletzt.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Hauptfahrbahn in Richtung Schweinfurt an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr konnte an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord ab- und auffahren, um der Sperrung der Hauptfahrbahn auszuweichen.

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