PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Für Klempnerarbeiten "Wucherpreis" bezahlt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 20.05.2026; 08:05 Uhr - 15:00 Uhr

Am Mittwoch, den 20.05.2026, nahm ein 45jähriger Einbecker einen Klempner-Notdienst in Anspruch, da in seinem Wohnhaus ein Abflussrohr verstopft war. Hierfür musste er nach einer einstündigen Reinigung, noch vor Ort, an die ausführende Firma, per EC-Karte, einen Betrag von 1.300,- Euro bezahlen. Da dem Geschädigten der Preis im Nachhinein nicht gerechtfertigt und zu hoch vorkam, erstattete er Strafanzeige bei der Polizei. Diese hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Ausführenden und dessen in Berlin ansässigen Firma wegen des Verdachts auf Wucher eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 17:08

    POL-NOM: Handtasche aus Pkw entwendet

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 25.05.2025, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr Am Montagnachmittag, den 25.05.2026, parkte eine 71jährige Frau, gegen 16:30 Uhr, ihren Pkw in der Straße -Alte Stadtgärtnerei- in Einbeck. Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter, einen unbeobachteten Moment genutzt hatte, um ihre im Fußraum befindliche Handtasche zu entwenden. Zum ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 14:08

    POL-NOM: Unfallflucht in der Wieterallee

    Northeim (ots) - Northeim, Wieterallee Donnerstag, 28.05.2026, gegen 10:30 Uhr Northeim(da) Ein bislang Unbekannter beschädigte am gestrigen Morgen gegen 10:30 Uhr in der Wieterallee beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbox den ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen. Anschließend entfernte sich der oder die Verursacher(in), ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 14:07

    POL-NOM: Zwei Unfälle mit Verletzten

    Northeim (ots) - Northeim und Katlenburg-Lindau Donnerstag, 11.07 Uhr und 18:25 Uhr NORTHEIM(da) - Zu zwei Unfällen mit Verletzten kam es im Laufe des gestrigen Donnerstags im Bereich der PI Northeim. Gegen 11:07 Uhr befuhr eine 64-jährige Radfahrerin aus dem Bereich Katlenburg-Lindau den Albrechtshäuser Weg in Richtung Landstraße (B241). Beim Überqueren der B241 in Richtung Radweg übersah sie einen von links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren