Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Für Klempnerarbeiten "Wucherpreis" bezahlt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 20.05.2026; 08:05 Uhr - 15:00 Uhr

Am Mittwoch, den 20.05.2026, nahm ein 45jähriger Einbecker einen Klempner-Notdienst in Anspruch, da in seinem Wohnhaus ein Abflussrohr verstopft war. Hierfür musste er nach einer einstündigen Reinigung, noch vor Ort, an die ausführende Firma, per EC-Karte, einen Betrag von 1.300,- Euro bezahlen. Da dem Geschädigten der Preis im Nachhinein nicht gerechtfertigt und zu hoch vorkam, erstattete er Strafanzeige bei der Polizei. Diese hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Ausführenden und dessen in Berlin ansässigen Firma wegen des Verdachts auf Wucher eingeleitet.

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