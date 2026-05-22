Polizei Köln

POL-K: 260522-1-K Schwerer Abbiegeunfall in Sülz - Radfahrerin von Kipplaster erfasst

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Freitagmorgen (22. Mai) in Köln-Sülz ist eine Radfahrerin (38) von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik, wo sie derzeit notoperiert wird. Der 64-jährige Fahrer des beteiligten Kipplasters erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Lkw gegen 7.50 Uhr auf der Berrenrather Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Militärringstraße soll der Laster dann die parallel auf der Berrenrather Straße fahrende Radfahrerin überrollt haben.

Ein Unfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. (bg/al)

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