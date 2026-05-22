PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260522-1-K Schwerer Abbiegeunfall in Sülz - Radfahrerin von Kipplaster erfasst

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Freitagmorgen (22. Mai) in Köln-Sülz ist eine Radfahrerin (38) von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik, wo sie derzeit notoperiert wird. Der 64-jährige Fahrer des beteiligten Kipplasters erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Lkw gegen 7.50 Uhr auf der Berrenrather Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Militärringstraße soll der Laster dann die parallel auf der Berrenrather Straße fahrende Radfahrerin überrollt haben.

Ein Unfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. (bg/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 14:21

    POL-K: 260521-2-K Raubüberfall in der Innenstadt - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

    Köln (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen 25 Jahre alten Kölner haben Polizisten der Innenstadtwache am frühen Mittwochmorgen (21. Mai) drei Männer (16, 26, 37) festgenommen. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang die Flucht. Mitarbeiter der Videobeobachtung in der Leitstelle waren gegen 4.10 Uhr auf ein Gerangel zwischen mehreren Männern auf dem ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:37

    POL-K: 260521-1-K Verkehrsunfall mit E-Scooter - Sechsjähriger in Klinik

    Köln (ots) - Nach dem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer (14) in Köln-Chorweiler ist am Mittwochabend (20. Mai) ein sechs Jahre alter Junge verletzt in eine Klinik gebracht worden. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 17 Uhr auf den 14-Jährigen aufmerksam geworden, der während der Fahrt sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Als die Beamten ihn anhalten ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 16:28

    POL-K: 260520-4-K Millionengewinne mit Fakeshops im Internet - Durchsuchung bei Verdächtigem

    Köln (ots) - Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung haben heute Morgen (20. Mai) ein Wohnhaus in Rösrath sowie einen Friseurbetrieb in Köln-Niehl durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Mann, dem die Staatsanwaltschaft Warenbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren