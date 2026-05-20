Polizei Köln

POL-K: 260520-4-K Millionengewinne mit Fakeshops im Internet - Durchsuchung bei Verdächtigem

Köln (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung haben heute Morgen (20. Mai) ein Wohnhaus in Rösrath sowie einen Friseurbetrieb in Köln-Niehl durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Mann, dem die Staatsanwaltschaft Warenbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorwirft.

Zwischen 2021 und 2025 soll der 37-Jährige den Ermittlungen zufolge mindestens vier Fakeshops im Internet betrieben und über die gefälschten Online-Handelsplattformen Geld für Ware kassiert haben, die er nie verschickt hat. Daneben bot er über Stellenanzeigen im Internet vermeintlich lukrative Nebenjobs als App-Tester an. Wohl in der Annahme, sie sollten Software ausprobieren, gingen den Ermittlungen zufolge mindestens 380 Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet auf das Jobangebot ein. Sie eröffneten Bankkonten, über die der Beschuldigte anschließend die Kontrolle übernahm. Auf diese Konten soll er die illegalen Millionengewinne seiner Fakeshops in Kryptowährungen transferiert haben.

An den Durchsuchungen am Mittwoch waren speziell geschulte Krypto- und Finanzermittler der Polizei und der Steuerfahndung beteiligt. Sie haben Beweismittel sichergestellt sowie Geld und Wertsachen gepfändet. (ts/de)

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