Polizei Köln

POL-K: 260520-1-K Obdachloser lag schwerverletzt im Gleisbett - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (20. Mai) gegen 7.40 Uhr haben Zeugen an der Straßenbahnhaltestelle Köln-Merheim einen 41 Jahre alten Mann bemerkt, der mit schweren Verletzungen im Gleisbett lag. Rettungskräfte reanimierten den Obdachlosen und brachten ihn in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Nach ersten Ermittlungen könnte der Mann gegen 7.30 Uhr mit einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe zusammengestoßen sein. Die von der Feuerwehr hinzugezogene Polizei entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam, das zur Spurensicherung vor Ort eine Drohne einsetzte. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Zusammenstoß machen können, unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/ts)

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