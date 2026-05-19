Polizei Köln

POL-K: 260519-4-K Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Dealer fest - Drogenküche ausgehoben

Köln (ots)

Nach einem anonymen Hinweis haben zivile Einsatzkräfte am Montag (18. Mai) einen mutmaßlichen Drogendealer (60) im Bereich des Bahnhofs Süd festgenommen. Die Beamten stellten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung umfangreiche Mengen verschiedener Betäubungsmittel, Bargeld sowie zahlreiche Chemikalien zur Herstellung synthetischer Drogen sicher. Zudem fanden die Beamten einen Elektroschocker und Pfefferspray.

Gegen 20.20 Uhr war ein mutmaßlicher Käufer ins Visier ziviler Einsatzkräfte geraten, als er die Wohnung des 60-Jährigen betrat. Als er wieder herauskam, kontrollierten die Beamten den Mann im Bereich Barbarossaplatz und stellten bei ihm Amphetamin und Kokain sicher. Bei der Durchsuchung der Erdgeschosswohnung mit richterlichem Beschluss trafen die Einsatzkräfte auf den 60-Jährigen und nahmen ihn fest.

Die Beamten entdeckten neben einer mutmaßlichen Drogenküche:

- mehrere Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichem Ecstasy / MDMA

- rund 65 Gramm Crystal Meth

- etwa vier Kilogramm Amphetamin

- rund 30 Gramm Kokain

- circa 6.700 Euro Bargeld

- diverse chemische Lösungsmittel und Reagenzien

Der 60-jährige Deutsche soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/ts)

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