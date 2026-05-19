Polizei Köln

POL-K: 260519-3-K/BAB/RBK Schweinetransporter auf der A1 verunfallt - Bergungsarbeiten führen zu hohem Stauaufkommen

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (19. Mai) gegen 0.10 Uhr ist auf der Bundesautobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wermelskirchen und Burscheid ein mit 170 Schweinen beladener Lkw aus noch unklarer Ursache nach rechts in den Grünstreifen abgekommen und umgekippt. Der 43 Jahre alte Fahrer des Scania erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte fuhren ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn Köln und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Wermelskirchen ab. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

Mehrere der Schweine wurden tot auf der Ladefläche aufgefunden. Weitere mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen durch hinzugerufene Veterinäre getötet werden. In verschiedenen Transportern wurden die toten und lebenden Tiere abgefahren, bevor ein Sicherstellungsunternehmen den schwerbeschädigten Lkw abschleppen konnte. Gegen 10.40 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben. (cg/al)

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