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Polizei Köln

POL-K: 260519-2-K Hochwertiger Porsche Targa 911 gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach Autodieben, die in der Nacht auf Montag (18. Mai) in Köln-Rodenkirchen einen hochwertigen Porsche 911 Targa 4S gestohlen haben. Die in Köln zugelassene graue Kabrio-Limousine war im Rodenkirchener Leinpfad abgestellt und soll zwischen 20 Uhr und 7 Uhr gestohlen worden sein. Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Feststellungen beobachtet haben sowie Angaben zum Aufenthaltsort des hochwertigen Autos geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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