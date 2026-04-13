Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ereignisreicher Montag für die Feuerwehr Dinslaken

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Dinslaken (ots)

Einsatzreicher Wochenstart für die Feuerwehr Dinslaken Der Morgen startete mit einem größeren Einsatz auf der Bundesautobahn A3. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer eingeklemmten Person. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Keine Person war eingeklemmt, drei verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und davon zwei ins Krankenhaus transportiert. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Bei einem zweiten Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A3 unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung von zwei Patienten, die auch ins Krankenhaus transportiert werden mussten. Der Großbrand auf dem STEAG-Gelände in Voerde erforderte die Unterstützung der Feuerwehr Dinslaken. Einheiten des Rettungsdienstes, ein Führungsdienst als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und ein Drehleiterfahrzeug unterstützten die Kräfte der Feuerwehr Voerde. Insgesamt wurden dort 3 verletzte Personen vom Rettungsdienst versorgt und zwei davon ins Krankenhaus transportiert. Auf die Berichterstattung der Feuerwehr Voerde wird verwiesen. Danach erfolgte ein Großeinsatz für die Feuerwehr Dinslaken. Die Brandmeldeanlage eines Dinslakener Krankenhauses wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, so dass alle Einheiten der Feuerwehr Dinslaken dorthin eilten. Nach einer schnellen Erkundung konnte jedoch festgestellt werden, dass keine Gefahr droht. Sofort im Anschluss bekam die Hauptwache noch einen weiteren Einsatz zu ausgelaufenene Betriebsmittel. Hier wurden Gefahrenbereiche abgestreut, die ein Autofahrer auf dem Weg in eine Autowerkstatt hinterlassen hatte. Bei den Einsätzen waren die Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld, Oberlohberg, Eppinghoven, IUK, die Einheit Hauptwache und der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken tätig.

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