Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bergerstr.

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem Verkehrsunfall auf der Bergerstraße alarmiert. Dort kam es zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Pkw-Fahrer sowie Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unverzüglich Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls mit alarmiert und traf kurz nach der Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Trotz der schnellen und professionellen Maßnahmen erlag der Patient noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Ersthelfer wurden durch das nachalarmierte Psychosoziale Notfallteam betreut. Gegen 16:00 Uhr konnte der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst beendet werden. Die weitere Unfallaufnahme sowie die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei und das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

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