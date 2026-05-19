Polizei Köln

POL-K: 260519-1-K 38-Jähriger bei Überfall mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei Männern, die am Montagabend (18. Mai) einen 38-Jährigen im Stadtteil Mülheim mit einem Messer angegriffen und sein Mobiltelefon geraubt haben sollen.

Nach ersten Erkenntnissen telefonierte der Kölner gegen 18.20 Uhr in einem Innenhof an der Genovevastraße, als die beiden Räuber auf ihn zukamen. Sie sollen ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Einer soll ein Messer gezogen und den Mann an der Hüfte verletzt haben. Mit seinem Mobiltelefon flüchteten die Täter in Richtung Keupstraße. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik.

Zeugenaussagen zufolge soll der Tatverdächtige, der das Messer zog, einen dunklen Teint und schwarze Haare gehabt haben. Er sei circa 1,70 - 1,78 Meter groß und 40 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt getragen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

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