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Polizei Köln

POL-K: 260516-3-K Schwerer Verkehrsunfall in Leverkusen-Steinbüchel - VU-Team eingesetzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (16. Mai) in Leverkusen-Steinbüchel haben ein Autofahrer (24) und seine Beifahrerin (17) schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 24 Jahre alte Leverkusener gegen 4.50 Uhr mit seinem Audi S5 auf dem "Krummer Weg" aus Richtung Berliner Straße in Fahrtrichtung Lützenkirchen. In einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung "In der Wasserkuhl" verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Verkehrsschilder sowie einen Baum. Der Audi überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen.

Feuerwehrkräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack. Ersthelfer zogen die Beifahrerin aus dem Wagen und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Beide kamen in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war eingesetzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. (sw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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