Polizei Köln

POL-K: 260516-1-K Auseinandersetzung bei Volksfest in Köln-Zündorf löst Großeinsatz aus - Zwei Polizisten verletzt

Köln (ots)

Nach einem Angriff auf Polizeibeamte am Freitagabend (15. Mai) auf einem Volksfest in Köln-Zündorf haben Einsatzkräfte zwei 18-jährige Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Einen beteiligten Jugendlichen (17) übergaben sie an die Erziehungsberechtigten.

Rettungskräfte brachten zwei Polizisten mit Gesichtsverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Besucher der Kirmes die Einsatzkräfte gegen 21.10 Uhr auf einen Streit zwischen zwei Personengruppen aufmerksam gemacht. Während des Versuchs diesen zu schlichten, zeigte sich einer der 18-jährigen Beteiligten weiterhin aggressiv.

Als die Beamten ihm daraufhin einen Platzverweis erteilten, schlug er unvermittelt auf sie ein. Im weiteren Verlauf sollen sich dann mehrere Personen mit dem Angreifer solidarisiert und die Polizisten attackiert haben.

Weitere Einsatzkräfte - darunter auch ein Polizeihubschrauber - wurden hinzugezogen und beruhigten die Situation schließlich.

Die Beamten leiteten unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen dauern an. (sw/al)

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