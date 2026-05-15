Polizei Köln

POL-K: 260515-2-K Ehepaar meldet Diebstahl von Rollerreifen - Polizei findet Diebesgut im Fluchtauto

Köln (ots)

Dank der detaillierten Hinweise eines Ehepaars (30, 48) hat die Polizei Köln drei mutmaßliche Diebe (17, 18, 18) am Donnerstagabend (14. Mai) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Die drei Niederländer sollen gegen 21.15 Uhr den Reifen eines geparkten Rollers in der Berrenrather Straße in Köln-Sülz gestohlen und anschließend mit einem Audi davongefahren sein. Polizisten stoppten das Auto und fanden im Kofferraum weitere mutmaßlich gestohlene Fahrzeugteile sowie passendes Aufbruchswerkzeug. Einen gestohlenen Vorderreifen haben die Ermittler bereits einem anderen Fall zugeordnet.

Die beiden Anwohner hatten den Diebstahl in der Südstadt beobachtet, eine Beschreibung der Tatverdächtigen sowie wichtige Hinweise zum Fluchtauto angegeben und gleichzeitig den ganzen Ablauf mit dem Mobiltelefon gefilmt. Ermittler des Kriminalkommissariats 52 werten die Aussagen und das Video nun aus und werden die zwei erwachsenen Männer heute einem Haftrichter vorführen. (ph/ts)

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