Polizei Köln

POL-K: 260513-2-K/NE Durchsuchungen in Köln und Neuss nach Hinweisen auf mutmaßliches Drogenlabor - Spezialkräfte im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen einen Neusser (39) wegen des Verdachts der Herstellung und des Handels mit Betäubungsmitteln hat die Polizei Köln am frühen Mittwochmorgen (13. Mai) gegen 5 Uhr eine Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld sowie eine Wohnung in Neuss durchsucht.

An dem Einsatz in Köln waren neben Spezialkräften der Polizei auch Spezialisten der Feuerwehr Köln beteiligt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass in der Halle gefährliche oder giftige Chemikalien gelagert waren. Dieser Verdacht bestätigte sich nach Abschluss der Durchsuchung nicht.

Die Beamten trafen in der Halle zwei Männer (19, 45) an. Den 45-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest, da er nach ersten Erkenntnissen illegal in Deutschland ist.

Die Ermittler prüfen zudem, warum sich die Männer in der Nacht in der Halle aufhielten. Zudem stellte die Polizei mehrere Handys, Datenträger und eine geringe Menge Cannabis sicher.

Zeitgleich durchsuchten Kriminalbeamte in Neuss die Wohnung des 39-jährigen Mieters der Lagerhalle und stellten einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher.

Nach einem anonymen Hinweis hatte die Polizei im September 2025 die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (sw/ts)

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