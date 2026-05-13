Polizei Köln

POL-K: 260513-1-K Zwei Festnahmen nach Tötungsdelikt - Polizei fahndet nach drittem Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5. Mai 2025, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6269162

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Tötungsdelikt an einem 93-jährigen Mann in Neubrück hat die Kriminalpolizei zwei 30 und 59 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Nach einem weiteren 36 Jahre alten Mann wird noch gefahndet.

Die Tochter und der Sohn hatten die Leiche ihres Vaters am 3. Mai in dessen Haus am Böhmweg gefunden. Spuren am Tatort führten zur Identifizierung der Männer. Ein Richter erließ drei Haftbefehle wegen des Verdachts des Mordes.

Am Montagmorgen (11. Mai) geriet der 30-Jährige zufällig in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung, weil er mit seinem Opel Corsa auf dem Standstreifen der A1 bei Remscheid geparkt hatte. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren, aber der fuhr los und ignorierte die Anhaltesignale. Als er wenig später auf der Autobahn schließlich doch stoppte, nahmen die Beamten ihn fest. Bei seiner Überprüfung fiel auf, dass nach ihm gefahndet wurde. Da außerdem Hinweise auf Drogenkonsum vorlagen, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an.

Am Abend durchsuchten die Ermittler gegen 20.30 Uhr die Wohnung des 59-Jährigen in Neubrück und nahmen ihn fest.

Der dritte Tatverdächtige ist aktuell noch auf der Flucht.

Bilder des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/203708

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

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