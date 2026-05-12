Polizei Köln

POL-K: 260512-2-K Fahndungsrücknahme: 14-Jährige wohlbehalten in Essen angetroffen

Köln (ots)

Die Fahndung nach einem seit mehreren Tagen vermissten Mädchen vom heutigen Vormittag wird hiermit zurückgenommen. Kurz nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder im Internet ist die gesuchte 14-Jährige bei ihrer Mutter in Essen erschienen. Wo sie die vergangenen Tage verbracht hat, ist noch unklar.

Da die Jugendliche wieder da ist, entfällt die rechtliche Grundlage zur weiteren Nutzung der Fahndungsbilder. (cr/ts)

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