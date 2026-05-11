Polizei Köln

POL-K: 260511-2-K Einbrecher hebeln Geldautomat auf und flüchten mit Beute - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag (9. Mai) einen Geldautomaten in der Selbstbedienungsfiliale einer Bank in Köln-Mülheim mit Gewalt geöffnet und einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Nach ersten Ermittlungen waren die Täter zwischen null und vier Uhr in den Sicherheitsraum der Filiale in der Adam-Stegerwald-Straße eingebrochen und hatten den Automaten aufgebrochen. Laut Zeugenaussagen sollen sich gegen Mitternacht zwei etwa 1,80 Meter große Männer mit dunklen Haaren vor dem Haus aufgehalten haben. Das Kriminalkommissariat 71 prüft unter anderem, ob diese dunkel gekleideten Männer im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen und bitten Zeugen, sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/ts)

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