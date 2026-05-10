Polizei Köln

POL-K: 260510-1-K 34-Jähriger bei Motorradunfall verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Innenstadt ist am Samstagabend (9. Mai) ein 34 Jahre alter Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann musste dort notoperiert werden.

Zeugenaussagen zufolge war der 34-Jährige gegen 22.30 Uhr auf der Straße "Rothgerberbach" in Richtung Severinsbrücke unterwegs. In Höhe der Straße "Blaubach" soll er dann aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Bordstein geprallt sein und sich anschließend überschlagen haben.

Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spurenlage vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es ohne Fremdeinwirkung zum Unfallgeschehen kam.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

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