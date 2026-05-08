Polizei Köln

POL-K: 260508-5-K Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Mülheim: Fußgänger von Rollerfahrer erfasst

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag (8. Mai) im Stadtteil Mülheim ist ein 36-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Motorroller-Fahrer (62) hatte den Mann auf dem Clevischen Ring erfasst.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Rollerfahrer gegen 16.50 Uhr auf dem Clevischen Ring in Fahrtrichtung Leverkusen unterwegs. In Höhe der dortigen Polizeiwache erfasste er den 36-jährigen Mann, der in diesem Moment die Fahrbahn querte.

Der Fußgänger erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Spurensicherung durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam dauert aktuell an. Zwei Fahrstreifen des Clevischen Rings stadtauswärts sind derzeit gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/al)

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