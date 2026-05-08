Polizei Köln

POL-K: 260508-2-AC/K Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Mädchen aus Stolberg vermisst

Köln (ots)

Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen aus Stolberg.

Seit dem 30.04.2026 wird die 16-jährige Amelia und die 15-jährige Paulina vermisst. Beide Mädchen kommen aus Stolberg und sind nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam unterwegs.

Trotz eingeleiteter Ermittlungen und Suchmaßnahmen konnten die Vermissten bislang nicht aufgefunden werden. Hinweise deuten darauf hin, dass sich die beiden zuletzt am Abend des 04.05.2026 im Bereich des Kölner Doms aufgehalten haben könnten.

Personenbeschreibung der 16-Jährigen: ca. 1,60 m groß, schlank, schulterlange dunkelblonde Haare.

Personenbeschreibung der 15-Jährigen: ca. 1,70 m groß, kräftige Statur, rötlich blonde kinnlange Haare.

Zur aktuellen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei Aachen sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach den beiden Mädchen.

Die Fotos sind unter folgenden Links abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/203151

https://polizei.nrw/fahndung/203149

Wer die Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0241-9577 34290 entgegen, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

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