Polizei Köln

POL-K: 260507-2-K Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Verlorenes Smartphone überführt jugendlichen Intensivtäter

Köln (ots)

Dank eines verlorenen Smartphones haben Polizisten am Mittwochmorgen (6. Mai) einen 16-jährigen Intensivtäter in Köln-Neubrück festgenommen. Der Jugendliche soll gegen 07.20 Uhr in einem Discounter am Weismantelweg Diebesgut unter seiner Jacke verborgen und anschließend den Discounter verlassen haben. Beim Passieren des Ausgangs rannte er plötzlich los. Ein Mitarbeiter (43) sprintete geistesgegenwärtig hinterher und konnte den tatverdächtigen jugendlichen Intensivtäter stellen. Daraufhin soll der Jugendliche den Mitarbeiter geschlagen haben. Als eine weitere Mitarbeiterin zur Hilfe eilte, wurde auch sie von dem 16-jährigen angegriffen.

Bei seiner Flucht verlor der Jugendliche ein Smartphone, das wenig später klingelte. Eine Polizistin nahm den Anruf entgegen. Es meldete sich der Lebensgefährte der rechtmäßigen Besitzerin. Er stimmte zu, das Telefon auf dem Parkplatz des Marktes abzuholen und erschien kurz darauf in Begleitung der Mutter des Tatverdächtigen. Die berichtete, ihr Sohn habe das Handy am Morgen ohne Erlaubnis mitgenommen und befinde sich nun wieder in der Wohnung.

Dort trafen Polizisten den 16-Jährigen schlafend in seinem Zimmer an und nahmen ihn fest. Der Verdächtige, der bereits eine Jugendstrafe auf Bewährung verbüßt, stand zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen und Wiederholungsgefahr ordnete die Staatsanwaltschaft die Haft an. (as/ts)

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