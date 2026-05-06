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Polizei Köln

POL-K: 260506-3-K Einbrecher fahren mit Transporter in Spielothek - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die in der Nacht zu Mittwoch (6. Mai) in eine Spielothek in Bilderstöckchen eingebrochen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Verdächtigen gegen 2.15 Uhr mit einem Fiat Ducato gegen die Eingangstür der Spielothek an der Robert-Perthel-Straße. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten ohne Beute, nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen Wechselautomaten mithilfe von Spanngurten mit dem Fahrzeug aus dem Geschäft zu ziehen. Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Fluchtfahrzeug kurze Zeit später verlassen im Bereich Escher Straße/Am Bilderstöckchen sicher. Ersten Ermittlungen zufolge war der Transporter bei einer Firma in der Belriotstraße in Ehrenfeld gestohlen worden. Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten und/oder den flüchtigen Verdächtigen machen können, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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