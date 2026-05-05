Polizei Köln

POL-K: 260505-2-K 93-jähriger Kölner in seiner Wohnung überfallen und getötet - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagnachmittag (3. Mai) haben eine Frau (60) und ein Mann (65) ihren 93 Jahre alten Vater tot in dessen Einfamilienhaus im Stadtteil Neubrück gefunden. Die Leiche wies erhebliche Verletzungen auf, die Rückschlüsse auf eine massive Gewalteinwirkung zulassen. Die nachfolgende Obduktion ergab, dass der Mann in Folge dieser massiven Verletzungen verstorben ist.

Die Polizei hat zur Aufklärung der Tat und etwaiger Hintergründe eine Mordkommission eingerichtet.

Nach der bisherigen Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass sich einer oder mehrere Täter zwischen dem Freitag, 01.05. und dem Sonntag, 03.05. Zutritt zum Bungalow in der Straße "Böhmweg" verschafft und den Rentner angegriffen haben. Die Täter durchsuchten die Räume und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Nachbarn oder Zeugen, die im genannten Zeitraum oder auch in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen im Böhmweg oder in unmittelbarer Nähe gemacht haben, werden dringend gebeten sich an die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (bg/ts)

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