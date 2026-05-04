Polizei Köln

POL-K: 260504-6-K Zum Date verabredet und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach drei Räubern, die einen 32 Jahre alten Mann aus Rheinland-Pfalz am Sonntagabend (3. Mai) über eine Messenger-App nach Köln gelockt und ihm sein Handy und seine Geldbörse geraubt haben sollen. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Rheinland-Pfälzer gegen 19.30 Uhr angereist, in der Annahme, sich in Dellbrück mit einer jungen Frau zu treffen. Doch am vereinbarten Treffpunkt in einem Waldstück neben der Gemarkenstraße traf er auf die drei jungen Männer, die ihn mit Tritten und Pfefferspray attackierten. Die mit dunklen Hoodies bekleideten Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Einer von ihnen soll hellhäutig und ca. 16-19 Jahre alt gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/ts)

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