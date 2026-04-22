POL-PB: Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagabend, 21. April, zwischen 17.35 Uhr und 17.58 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher beschädigten die Tür zur Wohnung, die im ersten Stock liegt. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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