Polizei Köln

POL-K: 260504-5-K BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall in Rodenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter am Dienstagabend (28. April) im Stadtteil Rodenkirchen sucht die Polizei Köln nach dem flüchtigen BMW-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 16-Jährige gegen 18.45 Uhr mit einer Sozia auf einem E-Scooter den Fahrradweg des "Raderberggürtel" entlang. Zeugenaussagen zufolge soll die Jugendliche in Höhe der Mertener Straße über eine rote Fußgängerampel gefahren und von einem anfahrenden BMW-Cabriolet erfasst worden sein.

Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt.

Der BMW-Fahrer soll ausgestiegen sein und die Jugendlichen beschimpft haben. Anschließend flüchtete er vom Unfallort

Der Fahrer soll circa 70 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er wird mit grauen Haaren und grauem Bart beschrieben und habe ein helles Hemd getragen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

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