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Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Feststellung einer Urkundenfälschung - Abschiebung im Sofortvollzug durchgeführt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 12.04.2026 haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart bei einem 46-jährigen georgischen Staatsangehörigen eine Urkundenfälschung festgestellt. Der Georgier war zuvor mit einem Flug aus Mailand eingereist.

Im Rahmen der Dokumentensichtung händigte die Person einen georgischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung fielen Unstimmigkeiten bei den enthaltenen Ein- und Ausreisestempeln anderer Schengenstaaten auf. Aufgrund dieser Auffälligkeiten wurde die Person einer eingehenderen Kontrolle unterzogen. Hier bestätigte sich der Verdacht einer Urkundenfälschung, die im Reisepass befindlichen Stempel wurden als Totalfälschung eingeordnet.

In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die sofortige Aufenthaltsbeendigung angeordnet. Gegen die Person wurde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Dauer von drei Jahren verhängt. Die Person wurde am 13.04.2026 über Istanbul nach Tiflis abgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 78781 - 1021
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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