Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mann mit vier Vollstreckungshaftbefehlen am Flughafen Stuttgart festgestellt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Samstagabend hat die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart einen 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR- Daten festgenommen. Gegen den Mann liegen vier Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Sachbeschädigung, Straftaten gemäß §29 BtMG, strafbarer Umgang und Verkehr sowie strafbare Einfuhr gemäß §40 SprengG und §265a StGB Erschleichens von Leistungen vor. Die Person wurde am nächsten Tag in die Justizvollzuganstalt Stuttgart- Stammheim eingeliefert.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

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