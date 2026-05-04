Polizei Köln

POL-K: 260504-2-K Betrunkener Mann schießt auf Bolzplatz in Vingst in die Luft - Polizisten stellen Pistole sicher

Köln (ots)

Polizisten haben am Sonntagvormittag (3. Mai) in Vingst einen 31-Jährigen gestellt, der auf einem Bolzplatz an der Würzburger Straße m mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Zeugen hatten der Polizei gegen 10.25 Uhr gemeldet, dass der Tatverdächtige mehrfach "wild" in die Luft geschossen hatte. Bevor die Beamten eintrafen, hatte der Mann den Platz mit einem E-Scooter verlassen und sich vor einen Kiosk gesetzt.

Als die Polizisten den 31-Jährigen mit gezogenen Dienstpistolen ansprachen, flüchtete er zu Fuß und zog eine Schusswaffe. In der Ansbacher Straße stürzte er gegen ein geparktes Auto, beschädigte es an der Front und warf die Waffe weg. Die Einsatzkräfte fixierten den Mann und stellten die mit fünf scharfen Patronen geladene Pistole sicher. Zudem fanden sie bei ihm ein Ersatzmagazin sowie ein Tierabwehrspray. Auf dem Bolzplatz wurden fünf Patronenhülsen sichergestellt.

Da der 31-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und mehr als einem Promille Alkohol stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Ermittler durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Trunkenheit im Verkehr. (as/ts)

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