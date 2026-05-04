Polizei Köln

POL-K: 260504-3-K 46-Jähriger mit Reizstoff besprüht und Halskette geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall in Kalk am Samstagabend (2. Mai) sucht die Polizei Köln Zeugen. Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einem 46-Jährigen eine Goldkette entrissen und ihn mit Reizstoff besprüht zu haben.

Gegen 20.45 Uhr befand sich der Kölner vor dem Hauseingang seiner Wohnung in der Josephskirchstraße, als ihn ein unbekannter junger Mann ansprach. Das Opfer gab an, kein Deutsch zu sprechen, woraufhin der Täter ihm unvermittelt die Goldkette vom Hals riss, ihm Reizgas ins Gesicht sprühte und zu Fuß flüchtete.

Angehörige brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei alarmiert wurde.

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- dunkle Haare, schlanke Statur - dunkel gekleidet

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/ts)

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