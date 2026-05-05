Polizei Köln

POL-K: 260505-1-K/BAB Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der BAB 4 -weißes SUV mit niederländischen Kennzeichen gesucht

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in einem Baustellenbereich auf der Bundesautobahn 4 von Montagabend (4. Mai) sucht die Polizei Köln nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Geländewagens mit niederländischen Kennzeichen sowie nach weiteren Zeugen. Der oder die Gesuchte steht im Verdacht bei einem Fahrstreifenwechsel kurz hinter dem Autobahnkreuz Aachen gegen 19.50 Uhr den Wagen einer Seat-Fahrerin (49) touchiert zu haben und unmittelbar danach von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Durch die mögliche Kollision hatte die 49-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in die seitliche Metallschrammwand gefahren. Dabei hatte die Frau leichte Verletzungen erlitten. Ihr Seat war nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem weißen Geländewagen und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

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