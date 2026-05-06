Polizei Köln

POL-K: 260506-2-K Seil über Radweg gespannt - 42-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Bei einem schweren Fahrradunfall in der Nacht zum 1. Mai (Freitag) am Rheinufer in Deutz ist ein 42 Jahre alter Mann verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Zeugenaussagen zufolge war der 42-Jährige gegen 2.15 Uhr auf dem Rheinparkweg unterwegs, als er in Höhe des Skaterparks gegen ein Seil fuhr, dass auf Kniehöhe quer über die Fahrbahn gespannt worden war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Kopf.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell