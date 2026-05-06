Polizei Köln

POL-K: 260506-1-K Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer in der Kölner Innenstadt fest - Erfolg für Kooperationsstreife

Köln (ots)

An der U-Bahnhaltestelle Appellhofplatz haben Einsatzkräfte von Polizei, städtischem Ordnungsdienst und KVB am Dienstagnachmittag (5. Mai) einen mutmaßlichen Drogendealer (27) aus den Niederlanden festgenommen. In seiner Kleidung und einer fanden sie mehr als 1.300 Euro Bargeld und Druckverschlusstütchen mit Kokain in nicht geringer Menge, Heroin und Amphetaminen. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und bereits in den Niederlanden und in Deutschland mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/ts)

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