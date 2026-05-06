PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260506-1-K Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer in der Kölner Innenstadt fest - Erfolg für Kooperationsstreife

Köln (ots)

An der U-Bahnhaltestelle Appellhofplatz haben Einsatzkräfte von Polizei, städtischem Ordnungsdienst und KVB am Dienstagnachmittag (5. Mai) einen mutmaßlichen Drogendealer (27) aus den Niederlanden festgenommen. In seiner Kleidung und einer fanden sie mehr als 1.300 Euro Bargeld und Druckverschlusstütchen mit Kokain in nicht geringer Menge, Heroin und Amphetaminen. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und bereits in den Niederlanden und in Deutschland mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren