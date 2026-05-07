Polizei Köln

POL-K: 260507-1-K Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Polizei sucht mit Fotos nach Verdächtigem

Köln (ots)

Mit Fotos aus der Videoüberwachung eines Geldautomaten fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann soll mit gestohlenen EC-Karten am 6. Dezember 2025 (Samstag) an verschiedenen Geldautomaten und in Geschäften in Köln Geld abgehoben haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Karten in der Nacht zuvor bei einem Wohnungseinbruch in der Lechenicher Straße im Stadtteil Sülz gestohlen worden, während die 42-jährige Wohnungsinhaberin in der Wohnung geschlafen hatte.

Lichtbilder des Gesuchten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/202999

Das Kriminalkommissariat 71 bittet um Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cw/ts)

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