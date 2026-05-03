Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit 2 leicht verletzten Personen

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag Nachmittag ereignete sich in Sonneberg in der Schönbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden.

Ein 52-jähriger Suzuki-Fahrer wollte in Richtung Neufang fahren. Ihm entgegen kam eine 27-jährige BMW-Fahrerin. Da der Suzuki zu weit links fuhr, kam es zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus verbracht.

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