Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall mit 2 leicht verletzten Personen
Sonneberg (ots)
Am Donnerstag Nachmittag ereignete sich in Sonneberg in der Schönbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden.
Ein 52-jähriger Suzuki-Fahrer wollte in Richtung Neufang fahren. Ihm entgegen kam eine 27-jährige BMW-Fahrerin. Da der Suzuki zu weit links fuhr, kam es zum Zusammenstoß.
Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus verbracht.
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