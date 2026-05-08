Polizei Köln

POL-K: 260508-1-K Fahrgast mit scharfer Schusswaffe und Springmesser unterwegs - Weitere Waffe und Munition bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Köln (ots)

Polizisten haben am späten Donnerstagabend (7. Mai) in Köln-Vingst einen 29 Jahre alten Mann nach einer Verkehrskontrolle festgenommen. Die Beamten hatten den Mietwagen gegen 23.30 Uhr auf der Ostheimer Straße / Ecke Burgstraße angehalten.

Während der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte in der Umhängetasche des auf der Rückbank sitzenden Fahrgastes einen scharfen Revolver sowie ein Springmesser.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten weitere Munition sowie ein Gewehr sicher. Gegen den 29-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob Haftgründe vorliegen, um den Mann einem Haftrichter vorzuführen. (sw/ts)

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