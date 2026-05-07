Polizei Köln

POL-K: 260507-3-K Aufmerksame Zeugin gibt entscheidenden Tipp - Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin (33) hat ein Streifenteam einen mutmaßlichen Dieb (48) am Mittwochabend (6. Mai) in der Innenstadt vorläufig festgenommen. Bei dem Verdächtigen fanden die Einsatzkräfte das mutmaßliche Diebesgut sowie ein Handy und Dokumente, die wenige Stunden zuvor aus einem Fahrzeug in der Lungengasse gestohlen worden waren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte die 33-Jährige gegen 17.15 Uhr gesehen, wie der 48-Jährige in der Straße "Perlenpfuhl" eine Geldbörse durchsuchte. Sie wurde misstrauisch, wählte den Notruf und lotste ein Streifenteam zu dem Mann, der Richtung Quatermarkt wegging. Ermittlungen ergaben, dass die Geldbörse kurz zuvor aus einem Büro in der Brückenstraße gestohlen worden war. (cw/ts)

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