Polizei Köln

POL-K: 260508-3-ME/K Polizei sucht nach vermisster 15-Jähriger

Köln (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht derzeit nach einer vermisst gemeldeten Jugendlichen: Die 15-jährige Yaren H. wurde zuletzt in Erkrath gesehen, könnte sich womöglich aber auch in Köln aufhalten.

Da die bisher ergriffenen Suchmaßnahmen nicht zum Antreffen von Yaren H. geführt haben und nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Gesuchte aufgrund ihrer Minderjährigkeit in einer Notlage befindet, wendet sich die Polizei nun mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort. Ein Foto von Yaren H. ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/203207

Letztmalig gesehen wurde Yaren H. am Dienstag (5. Mai 2026) gegen 19:30 Uhr im Umfeld ihrer Wohnanschrift in Erkrath-Hochdahl. Anschließend fuhr sie entgegen der Absprache mit ihren Eltern mit Freunden nach Köln, wo sie bei einer Freundin übernachtet haben soll.

Letztmaligen telefonischen Kontakt zu Yaren H. gab es dann am Mittwoch (6. Mai 2026) - hier soll die Jugendliche sich ebenfalls noch in Köln im Umfeld des Hauptbahnhofes aufgehalten haben. Nachdem die Eltern im Anschluss keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter herstellen konnten, wandten sie sich am Mittwoch an die Polizei, die daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete - bislang jedoch leider ohne Erfolg.

Zu Yaren H. liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- knapp über 1,60 Meter groß - rötlich-braune, schulterlange Haare - trug zuletzt ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Sneaker - hat einen "Cut" an der rechten Augenbraue

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Yaren H. tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 und jede andere Polizeidienststelle auch unter Notruf 110 jederzeit entgegen.

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