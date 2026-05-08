Polizei Köln

POL-K: 260508-4-K Mutmaßliche Unfallflucht in Zollstock - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach einer E-Scooter-Fahrerin, die am Mittwochnachmittag (29. April) mit einer 78 Jahre alten Radfahrerin in Zollstock zusammengestoßen ist. Die Seniorin erlitt bei dem Sturz Verletzungen an Fuß und Schulter.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die 78-Jährige gegen 14.30 Uhr auf dem Gottesweg in Fahrtrichtung Vorgebirgstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Höninger Weg berührte die etwa 16 bis 18 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin die Seniorin beim Überholen und bog anschließend nach links auf den Höninger Weg ab.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen, die Angaben zu der mutmaßlichen Unfallflucht und/oder der Identität der jungen Frau mit dem grünen E-Scooter machen können und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cw/ts)

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