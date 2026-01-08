Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Flur in Mehrparteienhaus - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 29.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6187117

Nachdem am 28.12.2025 in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein Feuer ausbrach, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brandort wurde am 29.12.2025 durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Demnach dürfte eine Brandstiftung ursächlich für das Brandgeschehen gewesen sein. Die Schadenshöhe wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Da keine Hinweise vorlagen, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geeignet wären, stellte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) das Verfahren zwischenzeitlich gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels Täterermittlung ein.

