PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Flur in Mehrparteienhaus - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 29.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6187117

Nachdem am 28.12.2025 in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein Feuer ausbrach, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brandort wurde am 29.12.2025 durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Demnach dürfte eine Brandstiftung ursächlich für das Brandgeschehen gewesen sein. Die Schadenshöhe wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Da keine Hinweise vorlagen, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geeignet wären, stellte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) das Verfahren zwischenzeitlich gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels Täterermittlung ein.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:50

    POL-PPRP: Streitigkeiten auf dem Berliner Platz

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend, dem 06.01.2026, gegen 19 Uhr, kam es auf dem Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen insgesamt sechs Personen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass gegen einen 40-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Sachbeschädigung bestand. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:48

    POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag, dem 22.12.2025, 16 Uhr, und Freitag, dem 02.01.2026, 8 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Rottstraße einzubrechen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:46

    POL-PPRP: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (02.01.2026, 14 Uhr) und Montag (05.01.2026, 11 Uhr) brachen Unbekannte in einen Lagerraum in der Walzmühlstraße ein und entwendeten ein Soundsystem. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren