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Polizei Köln

POL-K: 260509-1-ME/K Pressemitteilung der Polizei Mettmann- 15-Jährige wohlbehalten angetroffen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 8. Mai 2026, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6271577

Wie bereits berichtet, suchte die Polizei in Erkrath und Köln nach einer als vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Jugendlichen.

   --- Aktuelle Fortschreibung ---

Am Freitagabend (8. Mai 2026) konnte die Suche nach dem Mädchen erfolgreich beendet werden, nachdem die 15-Jährige von Kräften des Polizeipräsidiums Köln in einem Mehrfamilienhaus in Köln wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Polizei hat die Löschung der Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bittet darum, das Foto des Mädchens zum Schutze ihrer Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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